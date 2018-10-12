Чита, 12 октября, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Жители села Кайдалово Карымского района Забайкальского края терпят невероятные неудобства в связи с отсутствием переправы. Газета «Вечорка» выяснила, что, поскольку населённый пункт разбит по двум берегам реки Ингоды, хоронить покойников и возить детей в школу приходится на одной-единственной привязанной к тросу лодке, которая к тому же стала протекать.

Газета «Вечорка» Лодка, на которой жители села Кайдалово перевозят на другой берег и школьников и покойников

Даже такое плавсредство местные жители берегут и своими силами латают дыры, но ситуация с каждым годом становится всё хуже. По данным забайкальских коллег, недавно один мужчина умер прямо в лодке, так и не успев попасть в больницу.

Между тем ещё в 2015 году на этот вопиющий факт обращали внимание прокурорские работники.

«Прокуратура пришла к выводу, что переправа людей через реку опасна для их жизни. В связи с этим прокурор района объявил главе села предостережение о недопустимости нарушений закона», — говорилось в официальном сообщении.

По всему выходит, что прокурорский иск, обязавший администрацию Карымского района организовать транспортное сообщение через реку в течение шести месяцев, не помог.