Некрасовское, Ярославская область, 12 октября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Часть Некрасовского района Ярославской области, расположенную на левом берегу Волги, предлагают присоединить к Ярославскому району. С такой инициативой выступил ярославский краевед и реставратор Дмитрий Кшукин. Об этом он сам рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Дмитрий Кшукин Диево-Городище

Кшукин обеспокоен судьбой древнего села Диево-Городище в Некрасовском районе, которое с 2005 года потеряло статус центра сельсовета и сейчас входит в состав сельского поселения Красный Профинтерн. По мнению краеведа, дороги в селе и вокруг него не ремонтируются, многочисленные памятники архитектуры разрушаются, а жители терпят многочисленные неудобства.

От районного центра Некрасовского Диево-Городище отделяет Волга, автомобильный путь проходит через Ярославль и составляет 70 километров. В то время как до Ярославля — всего 15 километров.

«Для жителей Диево-Городища большая мука добираться не только до районного центра Некрасовское, но и до центра поселения — поселка Красный Профинтерн, который тоже далеко от села. И смотреть на произвол местных чиновников, которым, извините, пофиг до Диева-Городища! В итоге красивейшее волжское село с уникальной историей превратилось (можно не стесняться этого выражения) в какой-то экономический отброс Некрасовского района, ненужный отросток-аппендикс», — негодует Дмитрий Кшукин.

По мнению ярославца, ситуация усугубилась с уходом с посты главы Некрасовского района Николая Золотникова, который сейчас возглавляет как раз Ярославский район. По мнению Кшукина, территория от Ярославля до Диева-Городища в последние годы фактически стала частью ярославской агломерации, но административно подчиняется отдаленному поселку.

«Совершенно разумно и просто необходимо поменять территориальные границы и включить Диево-Городище на правах отделения в состав Заволжского сельского поселения Ярославского района, до которого и добираться недолго — 15 минут на рейсовом автобусе. Поселок Заволжье находится по пути в Ярославль, куда ездят каждый день на работу многие жители села», — считает Дмитрий Кшукин.

По словам Кшукина, идею присоединения поддерживают многие жители села, которые готовят обращение к губернатору Дмитрию Миронову. При этом Диево-Городище могло бы стать и центром самостоятельного поселения. Краевед говорит, что такое решение имеет историческую основу: с конца XVIII века до 1920-х годов село входило в состав Ярославского уезда, и это время было благоприятным для развития Диева-Городища.

По мнению Кшукина, к Ярославскому району нужно присоединить все Некрасовское левобережье. При этом в перспективе часть этих территорий могла бы отойти самому Ярославлю.

«Думаю, было бы справедливо и совершенно ответственно уже сейчас подумать о том, чтобы в долгосрочной перспективе включить Прусово и Диево-Городище, поселок Заволжье в черту города Ярославля, а Прусовский и Диево-Городищенский лес сделать охраняемыми природными территориями для загородного отдыха. Разработать проекты зон охраны старинных сел Диево-Городища и Прусово, чтобы они не пострадали от неконтролируемой пригородной (в дальнейшем, может быть, городской) застройки. Если сравнивать территориально, от центра Ярославля жилой район Брагино находится в 15 км. На таком же расстоянии находится и Диево-Городище (даже меньше по прямой) от окраины Ярославля в Заволжском район», — полагает Дмитрий Кшукин.

Ярославец надеется, что его предложения изучат руководители области, и готов делиться своими соображениями по этому вопросу.