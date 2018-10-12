Саратов, 12 октября, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Скандал, связанный с выступлением министра труда Саратовской области Натальи Соколовой о том, что прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться, а на 3,5 тыс. рублей она может составить месячное меню, но при этом сама «из-за статуса» питаться на эту сумму не готова, всерьез подкосить позиции руководства региона не сможет. Такое мнение ИА REGNUM высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

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«Цитаты из выступления Натальи Соколовой, обсуждаемые в СМИ, вполне вписываются в общественные стереотипы о высокопоставленном чиновнике, — сказал Нейжмаков. — Парадокс, но это может смягчить последствия и продолжительность скандала — резонанс есть, но шока, как такового, у аудитории нет. Другое дело, что вокруг чиновников, работающих в Саратовской области, в последние полгода была целая череда негативных информационных поводов, подхваченных, в том числе, федеральными СМИ (уголовные дела в отношении министра промышленности и энергетики региона Андрея Куликова и главы Комитета соцзащиты населения Саратова Дмитрия Бунина; скандал вокруг теперь уже экс-главы Минфина области Александра Выскребенцева). Конечно, в СМИ и соцсетях цитаты из выступления Соколовой обсуждают скорее в федеральном, чем в чисто региональном контексте (условно говоря, «посмотрите на наших чиновников», а не «посмотрите, что творится в Саратовской области»). Однако еще одну «соломинку» к негативному информационному багажу, накопившемуся за последние месяцы, этот сюжет, конечно, добавит. Но все же сам по себе это не настолько серьезный удар, чтобы всерьез подкосить позиции руководства региона».

Напомним, Наталья Соколова на заседании рабочей группы комитета по социальной политике в областной думе заявила, что прожиточного минимума пенсионера, который в области составляет 7241 рубль, «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Она предложила составить месячное меню, исходя из тех магазинов, которые сама посещает, но со скидками на сумму до 3,5 тыс. рублей, и добавила, что «жить можно» и это будет сбалансированное, но диетическое питание. Она заявила, что «макарошки всегда стоят одинаково». На предложение одного из депутатов пожить самой на эти деньги, она ответила отказом, — «из-за статуса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова задекларировала доход в 2,3 млн рублей, что выше, чем в 2016 году (1,8 млн рублей). Это составляет свыше 190 тыс. в месяц. В собственности у Соколовой жилой дом общей площадью 171,9 кв. м, приусадебный участок площадью 338 кв. м, а в пользовании — квартира общей площадью 46,5 кв. м.

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