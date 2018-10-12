Санкт-Петербург, 12 октября, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Общая задолженность по зарплате на предприятиях Санкт-Петербурга (без субъектов малого бизнеса) по состоянию на 1 октября 2018 года составила 154,9 млн рублей. Об этом 12 октября сообщил Петростат.

CafeCredit.com Вереница долгов

На ту же дату в 2017 году долги по зарплате составляли 168,5 млн рублей. В 2018 году больше всего зарплатных долгов было по состоянию на 1 августа — 323,4 млн рублей.

Наибольший объем долгов по зарплате в текущем году на 1 октября отмечен в сфере транспорта — 42,8 млн рублей. Перед сотрудниками обрабатывающих производств работодатели задолжали 42,6 млн рублей, городским строителям должны 41,1 млн рублей.

Еще 28,2 млн рублей долгов — перед сотрудниками научных и исследовательских организаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, наибольшая заработная плата, предлагаемая работодателями в начале октябре 2018 года в Санкт-Петербурге, достигает 1 млн рублей в месяц. Такие деньги готовы платить генеральному директору крупной торговой сети.