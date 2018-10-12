Нью-Дели, 12 октября, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Ослабление курса индийской рупии привело к сокращению импорта золота в слитках в Индию на 14% в сентябре 2018 года. Так как Индия является второй в мире страной-импортером драгоценных металлов, подобная ситуация может оказать негативное влияние в том числе и на мировые цены на золото, которые за 2018 год уже упали на 8,8%.

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По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», снижение импорта может помочь стране выправить свой торговый баланс и укрепить индийскую рупию.

Однако, традиционно спрос на драгоценные металлы в Индии увеличивается к концу календарного года ввиду начала свадебного сезона, а также проведения крупных религиозных праздников, таких как Дивали и Дуссехра.

Кроме того, на фоне падения фондовых рынков и снижения курса индийской рупии началось увеличение инвестиционного спроса.