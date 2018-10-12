Москва, 12 октября, 2018, 11:33 — ИА Регнум. В ситуации с обнародованным официальным сообщением синода Константинопольского патриархата по Украине наиболее важный и имеющий потенциально очень серьезные последствия пункт — это пункт 4, в котором говорится об отзыве со стороны Фанара акта о передаче Киевской митрополии Константинопольского патриархата в ведение Московскому патриархату, которая состоялась в 1686 году, считает шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

(сс) Engin_Akyurt Исламский Стамбул

Ранее Синод Константинопольского патриархата принял два ожидаемых от него решения, которые фактически начали процедуру томоса для украинских раскольников. Первое решение — это удовлетворение апелляции Михаила Денисенко, именующего себя патриархом Киевским Филаретом, и апелляции митрополита Макария, который возглавляет Украинскую автокефальную церковь. Второе решение — признание якобы незаконной аннексии Киевской митрополии Русской православной церковью в 1686 году.

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И вот почему это представляет особое значение. Получается, что Константинопольский патриархат сейчас вводит Украину в политическую хронику 1686 года. А что это был за год? Я напомню, что именно тогда между Москвой и Варшавой — между Русским царством и Речью Посполитой — был подписан Вечный мир (в польской историографии он еще называется миром Гжимултовского), который определял сферы влияния поляков и русских на территории нынешней Украины.

И одним из последствий Вечного мира являлось то, что оба наших государства отказывались от враждебной конфронтации. При этом Русское царство аннулировало предварительные договоры с Османской империей и Крымским ханством, вступало в антитурецкую Священную лигу, и, собственно, мы тогда вместе с поляками должны были воевать с турками, с Османской империей и ее сателлитами.

То есть сегодня Фанар отменой акта о передаче Киевской митрополии Константинопольского патриархата в 1686 году Московскому патриархату показал себя прямым наследником того Константинопольского патриархата, который на рубеже XVII—XVIII веков был в подчинении мусульманскому Стамбулу, мусульманскому султану.

И, по большому счету, за этим я бы усмотрел определенный реванш того Стамбула в отношении не просто Украины, а именно Украины как той территории, которая была под юрисдикцией как России, так и Польши. Может быть, поэтому сегодня среди тех немногих православных Церквей, которые поддержали идею Московской патриархии о созыве всеправославного совещания, на котором был бы рассмотрен вопрос о состоянии церковных дел на Украине, выступила именно Польская автокефальная православная церковь.

Хотя, напомню, что полякам автокефалию в 1920 годах давал именно Константинополь. То есть поляки здесь, как говорится, пошли против своих. Но очевидно, что эти исторические коннотации понимают польские православные епископы и митрополиты и усматривают определенные для себя угрозы в попытках Константинополя вернуть под свой контроль украинскую церковную территорию.

Ведь по большому счету сегодня мы можем сказать, что, по версии Фанара, все украинские православные митрополиты, как канонически непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, так и канонической Украинской православной церкви Московского патриархата — все они сегодня попадают под юрисдикцию Константинопольского патриархата, он имеет право там судить и вязать, производить кадровые перемещения и так далее и тому подобное.

В этой связи, кстати, некоторые церковные эксперты считают, что сегодня Фанар претендует на то, чтобы крупные религиозные структуры перешли под контроль Стамбула. Эти же эксперты отмечают, что таким образом Украина попадает во все большую зависимость от Турции.

Но хочу особо подчеркнуть: все же Турция, хоть она ныне и не Османская империя, а Турецкая Республика, но это Турция преимущественно мусульманская. Турция, в которой существует государственное управление по делам религий, которым руководит мусульманский священнослужитель. И если Украина — христианская Украина, становится зависимой от исламского Стамбула, то, наверное, это все-таки как-то неправильно.

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