Новосибирск, 12 октября, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Иван Шмидт назначен министром строительства Новосибирской области. Соответствующее постановление появилось на сайте регионального правительства накануне, 11 октября, однако к своим обязанностям в должности главы областного Минстроя, судя по содержанию другого документа, Шмидт приступил ещё 8 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Minstroy.nso.ru Иван Шмидт

«Назначить Шмидта Ивана Ивановича на государственную должность министра строительства Новосибирской области с 8 октября 2018 года на срок исполнения мной полномочий губернатора Новосибирской области с денежным содержанием в соответствии с законом Новосибирской области», — говорится в распоряжении за подписью главы региона Андрея Травникова.

«Внести в постановление губернатора Новосибирской области «О правительстве Новосибирской области» следующее изменение: должность Шмидта Ивана Ивановича изложить в следующей редакции — «министр строительства Новосибирской области», — говорится в постановлении за подписью и.о. губернатора Новосибирской области Владимира Знаткова.

Отметим, что до этого времени Иван Шмидт был и.о. министра строительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября был утверждён новый состав правительства Новосибирской области. В составе обновлённой администрации значились 21 человек. Во время брифинга 1 октября глава региона Андрей Травников отметил, что три руководителя назначены исполняющими обязанности министров, что связано с процедурами, установленными федеральными нормативными актами. По его словам, эти кандидатуры проходили согласование в соответствующих федеральных министерствах. После этого будет принято решение о назначении руководителей на постоянную основу. В их числе значился и Иван Шмидт.

Напомним, что 9 сентября 2018 года в Новосибирской области прошли выборы губернатора, на которых победу одержал Андрей Травников.