Исламабад, 12 октября, 2018, 13:24 — ИА Регнум. В ходе еженедельного брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Пакистана Мухаммад Фейсал прокомментировал заключение сделки между Россией и Индией на поставку зенитных комплексов С-400.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Мухаммад Фейсал заявил, что Пакистан против гонки вооружений в регионе. Официальный представитель пакистанского МИДа призвал все страны, продающие Индии оружие, в том числе Российскую Федерацию, быть осторожными, ведь увеличение боеспособности Индии может нарушить баланс сил в регионе.

Несмотря на новость о российско-индийской сделке, по словам Мухаммада Фейсала, Пакистанские вооруженные силы способны эффективно защищать страну.

Соглашение о поставке комплексов С-400 было подписано 5 октября в ходе визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели.