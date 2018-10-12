Токио, 12 октября, 2018, 15:14 — ИА Регнум. В Японии прошел Santa Saga Summit 2018, для участия в котором собрались Санта-Клаусы, уполномоченные Международной ассоциацией Санта-Клаусов Гренландии. В ходе мероприятия Санты оттачивали свои навыки доставки подарков в новогоднее и рождественское время. По сообщению японского новостного агентства NHK, Санты проходили испытания в дымоходах, тренировали езду на санях, а также обучались навыкам ниндзя со специальными инструкторами, погружаясь в японскую культуру. «Идея Санты-ниндзя может показаться странной, но вы только подумаете: у нас тоже есть черный пояс», — пошутил один из Санта-Клаусов. Также он добавил, что Санты не могут быть такими же быстрыми, как ниндзя, и всегда доставляют подарки не спеша.