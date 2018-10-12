Токио, 12 октября, 2018, 20:46 — ИА Регнум. 10 октября Святилище Синто в Токио объявило об отставке главного священнослужителя Кунио Кохори за критику в адрес императора Японии Акихито. Об этом стало известно после публикации еженедельного журнала Shukan Post, в которой содержались высказывания Кохори на июньской встрече синтоистских священнослужителей и работников храмов. Кохори критически отозвался об императоре и его семье, так как они ни разу не посетили храм Ясукуни и не чтят память погибших на войне.

Kakidai Храм Ясукуни в Токио

Как сообщает японская новостная газета «Асахи Симбун», Кохори также выразил обеспокоенность о наследном принце Нарухито, который скоро займет трон. «Император пытается сокрушить храм Ясукуни. А его преемник? Думаете, он посетит храм, когда станет императором? Даже будущая императрица ненавидит синтоизм», — цитирует журнал священнослужителя.

Храм Ясукуни был основан в 1869 году правительством Мейдзи. После Второй мировой войны там были похоронены военные преступники и, по мнению стран — жертв японской агрессии, этот храм является символом милитаризма. В нем поклоняются не богам, а душам воинов. Посещение святыни японскими политиками всегда вызывает негодование Китая и на Корейском полуострове. Император Акихито, ставший императором в 1989 году, никогда не посещал Ясукуни.