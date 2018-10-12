Иерусалим, 12 октября, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Правительству Израиля предстоит принять решение по вопросу предоставления вида на жительство трем тысячам беженцев из суданского Дарфура. По сообщениям израильской телерадиокомпании Кан, в обязывающее положение государство поставило решение Верховного суда Израиля (БАГАЦ).

Fototelegraf.ru Поток беженцев

По мнению экспертов, данное решение будет одним из самых сложных для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра внутренних дел страны Арье Дери. Сложность его заключается в том, что эмигранты из Дарфура признаны беженцами по всему миру. Следовательно, правительство Израиля не имеет права их выдворить, несмотря на протесты со стороны населения страны.

За суданских беженцев вступилось израильское отделение правозащитной организации Amnesty International. После неоднократных обращений к правительству Израиля представители организации подали иск в БАГАЦ с просьбой предоставить выходцам из Судана статус беженцев.