Ханой, 12 октября, 2018, 20:42 — ИА Регнум. На следующей неделе во Вьетнам прибудет министр обороны США Джеймс Мэттис. Целью визита станет наращивание оборонного сотрудничества между странами. Визит состоится в условиях нарастающего напряжения в отношениях между США и Китаем, как в торговой, так и в военной сферах, сообщает издание «Датвьет». Ранее Пентагон отменил запланированный на середину октября визит министра обороны в Китай. Это решение последовало в ответ на отказ Пекина разрешить военному кораблю США USS Wasp зайти в порт Гонконга. 2 октября Китай выразил протест в связи с заходом корабля США, реализовавшего свое право на свободу морского судоходства, в Южно-Китайское море.

(сс) James N. Mattis Джеймс Мэттис

Предполагается, что в ходе визита министр обороны США посетит министерство обороны Вьетнама, встретится с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем и посетит аэропорт Биенхоа, который во время войны использовался американцами. В частности, с него взлетали самолеты, распылявшие ядовитое вещество «Agent orange», с последствиями применения которого в настоящий момент совместно борются обе стороны.

Ранее в январе 2018 г. Джеймс Мэттис уже посещал Вьетнам. Вскоре после его визита впервые с момента окончания войны в 1975 г. во вьетнамский порт Дананг зашел американский авианосец.