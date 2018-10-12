Ярославль, 12 октября, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Бывший заместитель мэра Ярославля по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политики Алексей Аксютенко стал заместителем главы администрации Солнечногорского района Московской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Администрация Солнечногорского района Владимир Слепцов и Алексей Аксютенко в Солнечногорске

Алексей Аксютенко был последним по времени трудоустройства «варягом» в руководстве Ярославля, он прибыл в город из Красноярска. На первой встрече с журналистами он объяснил, что он «зам по вам». Сразу после отставки Слепцова он ушел из мэрии.

«Алексей Аксютенко занимает пост заместителя главы администрации по вопросам безопасности», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Солнечногорского района Московской области.

Поговорить с Алексеем Аксютенко не удалось, поскольку его номер сотового телефона, которым он пользовался в Ярославле, больше не обслуживается.

Кроме Алексея Аксютенко мэрию Ярославля покинули также руководитель городской администрации Наталья Зубакина, советник мэра по правовым вопросам Ольга Стукалова, начальник департамента территориальной безопасности Тимур Полынцев, начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций Хаджи Баталов, пресс-секретарь Владимира Слепцова Оксана Камбович. По нашим данным, как минимум Зубакина и Стукалова также будут работать со Слепцовым в Солнечногорске.