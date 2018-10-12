Ханой, 12 октября, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Утром 11 октября заместитель главы вьетнамской провинции Куангнинь Ву Ван Зиен сообщил, что 25 декабря начнется работа международного аэропорта Вандон. Основные работы на объекте выполняются точно в запланированные сроки.

Павел Латышов ИА Красная Весна Аэропорт

В настоящее время администрация провинции совместно с инвесторами подготавливает документацию и проводит последние формальные проверки перед открытием аэропорта. Согласно плану, с 15 по 30 октября государственными органами будет проведено предварительное приемочное испытание объекта, сообщает издание VNExpress.

Международный аэропорт Вандон строят на территории общины Доанкет (район Вандон, провинция Куангнинь). Площадь аэропорта составит 325 га. Всего в проект вложено около 7700 млрд вьетнамских донгов.

Терминал нового аэропорта выполнен в виде красного свода, дизайн которого вдохновлен парусом. Планируется, что аэропорт будет пропускать через себя 2,5 млн пассажиров в год.