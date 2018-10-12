Москва, 12 октября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Полёт на Международную космическую станцию (МКС) российского космонавта-испытателя Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга запланирован на весну 2019 года. Об этом сообщал глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года», — написал Рогозин в Twitter.

https://twitter.com/Rogozin/status/1050637890391162880

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября произошла первая авария в истории современной российской пилотируемой космонавтики. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на околоземную орбиту космический корабль «Союз МС-10», на котором находился новый экипаж для МКС. Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг не пострадали — они приземлились по баллистической траектории в степи Казахстана на космическом корабле «Союз МС-10».

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При этом в Роскосмосе заявили, что пытаются ускорить новую отправку экипажа на МКС. Следующий запуск ракеты-носителя «Союз» может состояться раньше намеченного срока.