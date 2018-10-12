Пхеньян, 12 октября, 2018, 14:52 — ИА Регнум. За последние 25 лет в КНДР площадь лесов сократилась на 40%, что вызывает серьёзные опасения экологов. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо со ссылкой на исследование ООН. На данный момент лишь 41% территории страны покрыты лесами.

Иван Шишкин. Лесная вырубка (фрагмент). 1870-е

Причина столь масштабного исчезновения леса — его массовая вырубка в 1990-е годы, когда древесина использовалась в качестве топлива, а также поставлялась за рубеж. Таким образом, власти Северной Кореи зарабатывали иностранную валюту, необходимую для стабилизации экономики в период голода и тяжелейшего кризиса. Кроме того, вырубка производилась и с целью расширения сельскохозяйственных площадей: ландшафт КНДР преимущественно гористый и мало пригоден для выращивания сельхозкультур.

Вырубка леса ведёт к эрозии почвы, проблемам с ирригацией, загрязнению воздуха, массовой гибели животных и изменению климата. Лидер КНДР Ким Чен Ын осознает масштабы бедствия, так как в последние годы начались работы по восстановлению леса, — констатирует Чосон Ильбо. Также недавно было заключено соглашение с Южной Кореей о сотрудничестве в сфере лесного хозяйства.