Киев, 12 октября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Министерство социальной политики Украины и Всемирный банк запускают проект «Справедливая поддержка» для получателей субсидий и социальных услуг, сообщает 11 октября пресс-служба украинского ведомства.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Жалоба

Согласно сообщению, в рамках проекта будет работать бесплатная «горячая линия», на которую каждый гражданин Украины сможет позвонить и пожаловаться, если другой гражданин незаконно получил соцподдержку от государства.

Также украинские жители смогут обратиться по телефону в минсоцполитики с заявлением о нарушении порядка предоставления им субсидий или просто о коррупции в структурах ведомства.

Напомним, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что с лета 2018 года 2,5 млн домохозяйств не переоформили субсидии.