Сеул, 12 октября, 2018, 18:48 — ИА Регнум. В Южной Корее в последние годы наблюдается значительный рост самоубийств среди несовершеннолетних, вызванных преимущественно слишком высокой учебной нагрузкой и травлей в школах. Усилия правительства, направленные на борьбу с данной тенденцией, не увенчались успехом: в 2017 году счёты с жизнью свел 451 ребёнок, что почти в 12 раз выше, чем в 2011 году, когда погибли 37 человек. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо». Кроме того, озабоченность вызывает и тот факт, что возраст, когда дети совершают самоубийства, становится ниже с каждым годом.

(сс) Sasha Freemind Перед выбором

Основной причиной, по всей видимости, является слишком высокая учебная нагрузка в совокупности с рядом других факторов: травлей в школах, проблемами в семье, когда работающим слишком много родителям не хватает времени на общение со своими детьми. Также увеличение количества самоубийств связывают и с популяризацией в онлайн-пространстве суицидальных идей и нанесения себе увечий.