Киев, 12 октября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Украины намерено «жестко противодействовать» религиозной вражде и экстремизму после получения томоса об автокефалии для новосозданной украинской церкви. Соответствующее заявление сегодня, 12 октября, обнародовала пресс-служба ведомства.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Масла в огонь

«Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, будем действовать жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех «горячих голов», — заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также МВД Украины подчеркивает недопустимость актов произвола и экстремизма на почве религиозной вражды или нетерпимости, призывает политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

Политолог и общественный деятель Андрей Манчук в своем комментарии пишет о роли в происходящих событиях нейтральных наблюдателей, людей «со светлыми и хорошими лицами» — «которые вроде бы должны понимать, как дико смотрятся эти игрища на пороге третьего десятилетия двадцать первого века, для них это что-то вроде патриотического шоу — спортивного матча».

«Их совершенно не беспокоит, что глава государства с особым цинизмом нарушает принцип отделения церкви от государства, закрепленный в 35-й статье пока еще действующей Конституции Украины. Причем делает это исключительно ради победы на выборах, желая превратить свою кампанию в крестовый поход по политтехнологическим технологиям Средневековья — построив ее на религиозной ненависти к очередной категории граждан, которой предназначена объединяющая роль врага», — подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что происходящее сейчас — это очередной шаг к погромному беззаконию и диктатуре, что результатом старательно разжигаемой религиозной войны могут стать новые вспышки насилия и гибель новых людей, а многие жители страны этого в принципе не понимают.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 11 октября президент Порошенко заявил, что по итогам Синода Константинопольского патриархата, состоявшегося в Стамбуле 9−11 октября, Украина получила томос.

«Поздравляю всех украинских верующих с этим грандиозным историческим событием и благодарю всех за молитву и поддержку», — заявил Порошенко.

На самом деле такого официального документа нет, а в решении Синода говорится, что Украина может получить томос после объединения трех православных церквей — раскольников Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также канонической Украинской православной церкви. Также Вселенский патриарх признал главных раскольников Украины Филарета и Макария «каноничными епископами», сняв с них анафему. Это решение жёстко раскритиковали в РПЦ, заявив что оно фактически является «легализацией раскола в православии».