Кемерово, 12 октября, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Кемеровский областной суд признал законным продление ареста до 25 декабря бывшему руководителю областного главного управления МЧС РФ Александру Мамонтову, который обвиняется по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне», сообщает 12 октября РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

«Апелляционная жалоба обвиняемого Мамонтова оставлена без удовлетворения», — сказал представитель суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мамонтов обжаловал решение суда, который 21 сентября продлил его арест до 25 декабря 2018 года.

Напомним, по версии следствия, на бывшего главу и сотрудников регионального МЧС лежит ответственность за гибель людей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года. Тогда погибли 60 человек, большинство из них — дети. Обвиняемыми по делу проходят 12 человек.