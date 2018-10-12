Новосибирск, 12 октября, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Привычное для жителей Новосибирской области и тех, кто летает самолётами из Новосибирска, наименование аэропорта «Толмачёво» вскоре может дополниться одним из «Великих имён России». Накануне, 11 сентября, на заседании комитета Законодательного собрания региона по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, депутаты поддержали инициативу переименования международного аэропорта «Толмачево», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Olmachevo.ru Аэропорт «Толмачёво»

Заместитель председателя комитета Олег Сметанин высказал мнение, что новосибирскому аэропорту необходимо присвоить имя трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Покрышкина.

Он напомнил, что в Новосибирске с 2002 года действует фонд «Мемориальный комплекс маршала Александра Ивановича Покрышкина», на площади Маркса ему установлен памятник, а в 2013 году прошло празднование столетнего юбилея знаменитого земляка.

«Еще задолго до появления проекта Общественной палаты Российской Федерации фонд Александра Ивановича Покрышкина выступал с инициативой о присвоении имени трижды Героя Советского Союза аэропорту «Толмачево» и обращался с этим вопросом к известным политикам и общественным деятелям страны, — подчеркнул Сметанин. — Миллионы авиапассажиров, прибывающих в наш город, будут слышать имя великого лётчика, внёсшего личный вклад в победу над фашизмом».

Присутствующие на заседании депутаты поддержали предложение Олега Сметанина обратиться от комитета к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, который, в свою очередь, озвучит предложение в Общественной палате Российской Федерации.

При этом парламентарии высказали мысль, что аэропорт «Толмачево» может сохранить своё название, но оно будет дополнено. Один из вариантов, который не потребует изменения названия авиахаба в международных реестрах: «Международный аэропорт Толмачево имени Александра Ивановича Покрышкина».

Тем временем, в самом аэропорту уже заявили, что переименование приведёт к финансовым потерям.

«Стоит отметить, что окончательное решение о переименовании аэропорта в любом случае останется за акционерами аэропорта. Но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что переименование приведёт к достаточно серьёзным организационным сложностями, требующих больших ресурсов, финансов и времени», — говорится в ответе пресс-службы «Толмачёва» на запрос Sibnet.ru.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал инициативу о переименовании новосибирского аэропорта, но согласился, что это потребует от собственника воздушной гавани больших затрат.

«На мой взгляд, это очень интересная идея, она давно высказывалась общественниками. Присвоить аэропорту имя Александра Ивановича Покрышкина было бы, конечно, красиво и значимо — всё-таки он был трижды Героем Советского Союза. Для города это было бы здорово, — приводит «НДН.инфо» мнение Локтя. — Но есть и экономическая сторона вопроса: за это придётся заплатить собственнику. Насколько будет велика финансовая нагрузка и готов ли он будет её понести — это другой вопрос. Очевидно, это большие деньги, потому что везде, где «Толмачево» звучит как «Толмачево», придётся заплатить. То есть по всему миру».

Тем временем председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева напомнила, что списки с именами претендентов будут сформированы к 21 октября, а до 28 октября жители Новосибирской области могут внести в этот список свои предложения на сайте проекта. Далее он будет подан во ВЦОИМ, там сформируют шорт-лист из трёх кандидатур. Затем уже из них путём голосования до 30 ноября будет выбрано одно имя. Его объявят 5 декабря. Оно-то и будет присвоено аэропорту.

«На нашем рабочем совещании также прозвучали предложения по присвоению аэропорту имени основателя Сибирского отделения академии наук и Новосибирского Академгородка Михаила Лаврентьева, советского хирурга, профессора Якова Цивьяна, российского дирижера Арнольда Каца», — цитирует «Коммерсантъ-Сибирь» Гридневу, которая также отметила, что в общественную палату региона поступили предложения от объединений промышленников Новосибирской области, которые предложили присвоить новосибирскому аэропорту «Толмачево» имя маршала авиации Александра Покрышкина.

Отметим, что новосибирский аэропорт начали строить в 1941 году как военный. Тогда же он получил название «Толмачёвский военный аэродром» — по названию села Толмачево, которое располагалось неподалёку. Первый пассажирский рейс был совершён в 1957 году. Сегодня «Толмачёво» — это крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях — 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных — 1,3 тыс. пассажиров. Аэропорт имеет две взлётно-посадочные полосы I и II категории ICAO.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Великие имена России» представлен в ОП в начале октября. В рамках общенационального конкурса в процессе открытого голосования граждане выберут имена великих соотечественников, которые будут дополнительно присвоены аэропортам РФ. При этом указывается, что за аэропортами сохранятся привычные официальные названия. Инициаторы проекта: Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.