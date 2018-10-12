Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 октября, 2018, 10:23 — ИА Регнум. В Ярославской области Переславская межрайонная прокуратура внесла представление в адрес руководителя регионального департамента охраны окружающей среды Дмитрия Пенькова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре.

Антон Голицын Озеро Сомино

В городском округе Переславль-Залесский не поставлены на кадастровый учет охранные зоны памятников природы, являющиеся особо охраняемыми природными территориями. К таким памятникам на территории городского округа Переславль-Залесский относятся долины рек Нерль Волжская, Нерль Клязьменская, Трубеж, Векса, Кубрь (с водохранилищем), озера Сомино и Вашутинское (с участком леса), родники у деревень Коровино и Криушкино, усадьба Горки с участком речной долины, парки деревень Елпатьево, Бектышево, Загорье, Смоленское, Соловеново, Скоблево, дубрава у сел Чашницы, Ям.

В то же время постановление Правительства Ярославской области «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области» рекомендует органам местного самоуправления учитывать границы памятников природы при разработке и обновлении схем территориального планирования, генеральных планов и других документов. Но сделать это, выходит невозможно при отсутствии кадастровых документов.

В городском округе Переславль-Залесский, который недавно прошел процедуру объединения с Переславским муниципальным районом, планируют обновлять всю градостроительную документацию, включая генеральный план. Следовательно, информация о границах особых природных зон необходима местным властям.

Представление находится в стадии рассмотрения.