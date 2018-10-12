Москва, 12 октября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. С начала недели Brent подешевела на 3,6%, WTI потеряла в весе 3,5%, и без сомнения текущую неделю можно назвать одной из худших за последнее время для рынка нефти. Нефтяные фьючерсы 11 октября попали под двойной обстрел. В первую очередь негативная статистика по запасам от API и EIA нашла отражение в динамике цен. Также негативу добавил отчет ОПЕК, согласно которому была понижена оценка мирового спроса на нефть на 2019 год, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ко всему прочему стало известно, что еще одна ближневосточная страна пошла на встречу США и готова увеличить добычу. До конца 2018 года ОАЭ — четвертый по объемам добычи член ОПЕК — нарастит производство на 600 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, под конец недели игрокам стоит переварить весь полученный негатив, и решить, достаточно ли рынок нефти скорректировался или движение вниз может быть продолжено», — полагает эксперт.

Накануне выстояли такие важные уровни поддержки как зона $79,80−80 за баррель по нефти Brent и район $70,50−71 за баррель по смеси WTI. Сегодня, 12 октября, с утра наблюдаются коррекционные попытки роста, которые могут быть продолжены при условии спокойного внешнего фона в ходе сегодняшних торгов. Единственной новостью, на которую сегодня стоит обратить внимание может стать публикация данных по буровым установкам, которая может стать определяющей под занавес текущей недели.

«С учетом двух прошлых недель, когда количество нефтяных установок снижалось, есть надежда, что данный тренд будет продолжен. А после распродаж четверга даже незначительный позитив может оказаться весьма достойным основанием для игры от покупок. Рынок нефти достаточно быстро переварит весь негатив и сосредоточится на снижение добычи в Венесуэле и ожидаемых санкциях США по отношению к Ирану, которые являются среднесрочными факторами повышения цен», — пояснила Игнатенко.

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