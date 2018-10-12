Москва, 12 октября, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Рубль на удивление крепко держится, несмотря на резкое падение мировых фондовых индексов и снижение котировок нефти в последние дни. Доллар снизился к рублю 11 октября с 66,9 до 66,3 руб., евро — с 77,02 до 76,81 руб. В немалой степени этому содействует ослабление доллара в целом на рынке Форекс. Ведь общий индекс доллара DX уменьшился накануне с 95,2 до 94,7 п., заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

К сегодняшнему дню (12 октября) и паника на финансовых рынках остановилась. Нефтяные цены оттолкнулись вверх от сакраментального рубежа в $80/баррель по Brent и превысили $81. Растут с утра и азиатские рынки акций на 0,5−2,4%. И уж если недавняя буря на внешних рынках не смогла ослабить рубль, то вряд ли это значимо сделает спокойная пятница, когда не ожидается существенных событий накануне выходных.

«Тем не менее индекс доллара в целом может подрасти на закрытии позиций на продажу, открытых в течение недели. Соответственно, рубль в течение дня останется в узком диапазоне 66−67 руб./доллар и 76−77 руб./евро», — считает эксперт.

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