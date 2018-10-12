Менло-Парк, США, 12 октября, 2018, 09:55 — ИА Регнум. В сети появилась информация об уязвимости приложения WhatsApp, благодаря которой учетные записи его пользователей могут попасть под контроль злоумышленников. Об этом 11 октября сообщил портал BBC News.

Приложение WhatsApp на смартфоне

Эксперты выяснили, что преступники могут получить доступ к профилю в момент приема пользователем видеозвонка. Данная уязвимость позволяет им загрузить в память вредоносный код. Стоит отметить, что компания Facebook, которой принадлежит мессенджер, заявила о том, что она быстро отреагировала на появившуюся информацию и решила проблему.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что в 2019 году выйдет версия WhatsApp с ослабленным шифрованием, что позволит спецслужбам получать информацию о пользователях приложения.