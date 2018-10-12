Ярославль, 12 октября, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Назначенный неделю назад и.о. мэра Ярославля Владимир Волков на первом общегородском совещании потребовал подготовить предложения по замене парка муниципального общественного транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Автобусы в Ярославле

Предыдущий мэр города Владимир Слепцов на протяжение своей работы активно требовал замены автобусов у частных перевозчиков (в основном — маршрутные такси). Слепцов настаивал, чтобы по городу ходили маршрутки красного цвета с двигателями ЕВРО-5.

В итоге, как доложил на совещании заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский, частники заменили 76% парка, в городе работает 295 новых автобусов. Муниципальный транспорт, который осуществляет перевозки автобусами большой вместимости, этим похвастаться не может. Городское транспортное предприятие ПАТП-1 списало в этом году 19 автобусов, новых не покупалось. Но и те, которые есть, не понравились Владимиру Волкову.

Автобусы ездят либо они более-менее качественные, но заклеены рекламой сверху донизу, и не видно порой стекол, либо совсем плохие, даже те, которые новые, моются крайне редко. Погода стоит солнечная, сухая, но автобусы все в грязи», — сказал и.о. мэра Ярославля Владимир Волков.

В Переславле-Залесском, где Волков был мэром до назначения в Ярославль, также были изменения в сфере работы транспорта. В Переславле муниципального транспорта нет, поэтому реформа свелась к замене одного частного перевозчика другим. Местного предпринимателя, к работе которого были претензии у власти, заменили на ООО «Авто-Надежда», зарегистрированное в подмосковных Люберцах. На маршруты вышли новые автобусы.

В Ярославле ситуация значительно сложнее. Два принадлежащих городу предприятия — АО «ПАТП-1» и АО «Яргорэлектротранс» испытывают финансовые проблемы в связи с недофинансированием со стороны городского бюджета. Тариф для населения значительно ниже экономически обоснованного тарифа, а разницу компенсирует муниципалитет. Город не перечисляет муниципальным перевозчикам так называемые затраты на амортизацию, то есть как раз на обновление подвижного состава.

Попытки брать машины в лизинг обернулись скандалом: в начале года лизинговая компания начала процедуру изъятия 30 автобусов — ПАТП-1 перестало платить по договору лизинга. Только после этого деньги были заложены в бюджет и перечислены перевозчику.

Между тем по данным источника ИА REGNUM, Владимир Волков не случайно поднял тему общественного транспорта. Именно в этой сфере возможны реформы со стороны нового главы города. Поскольку денег в городском бюджете нет, речь может идти о привлечении частных инвестиций: либо в форме концессии, либо путем продажи городских предприятий. Подобные планы существовали и у предыдущих властей. В частности, в 2015 году рассматривался вариант концессии электротранспорта с участием «Внешэкономбанка». Тогда руководство мэрии заявляло о планах строительства скоростного трамвая через весь город, а также прокладки линии до аэропорта Туношна. Эти фантастические прожекты не сбылись.