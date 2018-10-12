Пермь, 12 октября, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Пермский международный аэропорт «Большое Савино» может получить дополнительное имя. Он вошел в список 45 крупных аэропортов России, который станут участниками общенационального конкурса «Великие имена России».

Oleg Abarnikov Пермский аэропорт «Большое Савино». Новый терминал

«Речь идёт о неком брендировании. Нам нечего пока сказать, раз выберут имя какое-то, значит, будем присваивать в соответствии со всеми регламентами», — отметила пресс-секретарь пермского международного аэропорта Юлия Отраднова, сообщает портал 59.ru.

Идею федеральной власти и общественников о проведении народного голосования и присвоении крупным аэропортам имен великих соотечественников поддержал губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Считаю эту идею абсолютно правильной и уверен, что так же, как и в Пермском крае, она вызовет позитивный отклик у жителей региона», — сказал глава региона.

Между тем издание «Коммерсантъ» сообщает, что краевые власти не намерены переименовывать аэропорт, поскольку проводили на региональном уровне конкурс и по результатам народного голосования для аэропорта выбрано имя.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры Владимир Мединский предложил дать дополнительные имена крупным аэропортам России. Присваиваться должны имена известных людей. Однако со стороны общества возник протест. Пермяки в соцсетях, обсуждая предложение, подчеркивали, что название пермского аэропорта хорошо известно.

Кроме того, в 2017 году методом народного голосования выбрано название для нового аэропорта Перми. Победил действующий вариант «Большое Савино». Добавим, что предлагались варианты присвоения имен театрального деятеля Сергея Дягилева, конструктора авиадвигателей Павла Соловьева, деятеля советской оборонной промышленности Анатолия Солдатова, олимпийского чемпиона Сергея Белова или предпринимателя Ивана Любимова, а также названия «Пермь» и «Большое Савино».