Германия, 12 октября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Один из вагонов скоростного междугородного поезда Intercity-Express загорелся во время движения в немецкой земле Рейнланд-Пфальц, передает телеканал N-TV.

Mota.ru Железная дорога

Пожар произошел по невыясненным причинам ранним утром 12 октября в последней секции поезда. Около 500 пассажиров были эвакуированы и доставлены на автобусах до ближайшего города Монтабаур.

Пожар привел к сбою движения транспорта. Был закрыт участок железной дороги между Монтабауром и Зигбургом, отменены или задержаны рейсы между крупными городами Кёльн и Франкфурт-на-Майне. Из-за задымления и работы пожарных перекрыт также участок трассы А3.

Как сообщила немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn, при пожаре никто не пострадал.