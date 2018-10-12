Салехард, 12 октября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Роспотребнадзор по ЯНАО настаивает, что всего два процента проб молочной продукции на Ямале в 2018 году признаны фальсификатом. Противостояние ведомства с Россельхознадзором по Тюменской области, ЯНАО, ХМАО продолжается. В истинности данных двух надзорных ведомств разбирались в правительстве ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

(сс) CWitte Молоко

Расхождение данных о качестве молочных продуктов в социальных учреждениях Ямала от Роспотребнадзора и Россельхознадзора стало поводом для круглого стола в правительстве Ямала.

Напомним, Россельхознадзор настаивает на том, что в школы, детсады, интернаты и больницы ЯНАО поступает 100% фальсификата цельного и сгущенного молока, 82% суррогатного сливочного масла, 67% сыра и 50% творога. Об этом ведомство сообщило 17 сентября 2018 года. Ранее в новосибирской лаборатории было исследовано 26 образцов молочной продукции «со стола» 12 социальных учреждений ЯНАО, из которых 22 (84,6%) не соответствовали требованиям Технических регламентов Таможенного Союза. «Молочка» поступала по крайне заниженным ценам. К примеру, в школы и детсады Нового Уренгоя поставлялось сливочное масло, произведённое в Санкт-Петербурге, по цене 129 рублей за килограмм, тогда как средняя стоимость данного продукта в регионе составляет от 600 до 700 рублей за килограмм. Лабораторные исследования подтвердили факт фальсификата масла от поставщика из Санкт-Петербурга. Кроме того, фирма-поставщик не ведёт производственной деятельности.

В управлении Роспотребнадзора по ЯНАО вскоре заявили, что с начала 2018 года ведомством проведено тысячи исследований молока и молочной продукции в ряде лабораторий Ямала, из которых фальсификат обнаружен лишь в 1,7% проб.

В правительстве ЯНАО инициировали разбирательство, какой из надзоров прав. Встречу 11 октября провела вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова. В обсуждении приняли участие руководители территориальных управлений надзорных ведомств, главы муниципалитетов ЯНАО и сотрудники прокуратуры.

«Мы не хотим сомневаться в качестве тех продуктов, которые едят дети. Мы не хотим, чтобы в этом сомневались их родители, жители автономного округа. Обеспечение учреждений бюджетной сферы продовольственной продукцией происходит в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством. Одним из основных критериев оценки конкурсных заявок является цена контракта. В данных условиях учреждения не защищены на 100% от некачественных товаров», — констатировала вице-губернатор Ирина Соколова.

В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко настаивает, что ведомство регулярно проводит проверки молочной продукции, поступающей в социальные учреждения Ямала. За 9 месяцев 2018 года Роспотребнадзор провёл на Ямале почти три тысячи исследований молока и молочной продукции.

«Доля фальсифицированной продукции в общем объёме исследований проб в 2018 году составила не более двух процентов. За последние три года от ямальцев нам не поступило ни одной жалобы на молочную продукцию», — заявила Людмила Нечепуренко.

Руководитель Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО Сергей Палевич считает, что нужно провести анализ государственных и муниципальных контрактов и заложить в требования к их выполнению технические условия, исключающие приобретение некачественных продуктов с безоговорочной компенсацией всех затрат и неустоек.

По мнению Сергея Палевича необходимо сформировать перечень организаций — добропорядочных поставщиков продукции для социальных учреждений, а также организовать объективный мониторинг качества «молочки».

По итогам совещания решено усилить на Ямале контроль закупок продовольствия для соцуреждений.