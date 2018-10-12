Редвуд-Сити, США, 12 октября, 2018, 09:17 — ИА Регнум. PC-фанаты вселенной Command & Conquer получили радостное известие: компания Electronic Arts (EA) подумывает о том, чтобы к 25-летию серии выпустить на PC ремастеринговые версии классических игр. Об этом 11 октября сообщил портал Eurogamer со ссылкой на продюсера Джима Вессилла.

Постер игры command and conquer (фрагмент)

Велсилла отметил, что после релиза игры Command & Conquer: Rivals на мобильных платформах, EA услышала сообщество фанатов серии, которое заявило о желании увидеть возврат франшизы на PC. Он добавил, что компания продолжит собирать мнения поклонников о будущем Command & Conquer.

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Напомним, официальный трейлер Command & Conquer: Rivals, опубликованный на YouTube 9 июня 2018 года, собрал всего 2,7 тыс. «лайков» против 59 тыс. «дизлайков». Многие пользователи отмечали, что они хотели бы увидеть не эту игру, а так и не вышедшую на PC Command & Conquer: Generals 2﻿.