Оренбург, 12 октября, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Люди, которые позволяют себе неадекватные заявления о том, что можно прожить на продуктовый набор стоимостью 3,5 тыс. рублей в месяц, должны сами попробовать на этот прожиточный минимум пожить. Лучше сложно придумать испытание, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Оренбургской области Максим Амелин, комментируя скандальное заявление министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой.

Кете Кольвиц. Нужда (фрагмент). 1893-1894

«Желательно, чтобы она прожила не один месяц, а полгодика. Остальные деньги пусть куда-нибудь вкладывает. Ведь зарплата, понятно, у нее не 3,5 тысячи», — сказал депутат и добавил, что статус министра не помеха для такого эксперимента.

С его точки зрения, минимальный продуктовый набор должен стоить от 8 до 12 тысяч рублей, а адекватный — 20 тысяч рублей, которые позволят нормально питаться и покупать качественные продукты.

Максим Амелин подчеркнул, что минимальный набор в 3,5 тыс. рублей подразумевает, например, самую дешевую, а значит, уступающую сильно в качестве колбасу, в которой практически нет мяса, а присутствуют заменители.

«3,5 тыс. рублей — это за гранью выживания практически, невозможно жить долго на эти деньги. Если говорить о диетическом питание, то оно не может быть бесконечным!» — резюмировал оренбургский парламентарий.

Напомним, министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что на 3,5 тысячи вполне можно жить, иметь сбалансированное, но диетическое питание. Это позволит стать стройнее, красивее и моложе. Она даже выразила было готовность поучаствовать в эксперименте. Однако потом пошла на попятную, сказав, что статус министра не позволит ей это сделать.