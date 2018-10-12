В Литве пытаются «забыть про Россию»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- ВСУ приказано стрелять в Донбассе из всего имеющегося оружия;
- «Огромная победа» для Литвы — ПАСЕ приняла резолюцию по БелАЭС;
- План Ушацкаса — «забыть про Россию»;
- Россия отказывается от беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию;
- Президент подписал закон о переводе часов в Волгоградской области.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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