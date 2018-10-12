Константиновск, Ростовская область, 12 октября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Знаковое событие для работников судоремонтных мастерских ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» произошло в Константиновске (Ростовская область). На воду спущен катер «ИРП-1», предназначенный для научно-изыскательских и промерных работ в бассейне Нижнего Дона. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Donland.ru Катер спущен на воду

Судно построено «с нуля» на предприятии впервые за последние четверть века. В советские годы на базе судоремонтных мастерских ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» произошло в Константиновске строили обстановочные теплоходы 391 проекта и брандвахты. После распада СССР деятельность завода была направлена на ремонтные работы.

Новый катер будет работать на реке Дон от Волгодонска до Аксая, а также на Северском Донце и Маныче.

«Дон очень живой, поэтому изыскатели — это глаза и уши реки, ее судового хода. Надо правильно прогнозировать и наблюдать за формированием наносов, чтобы в дальнейшем ставить земснаряд и производить дноуглубительные работы», — отметил заместитель руководителя по гидротехническим сооружениям и пути Азово-Донской бассейновой администрации Евгений Овчинников.

Катер будет зарегистрирован после прохождения испытаний.