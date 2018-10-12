Ереван, 12 октября, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Лидер партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон является «врагом франкофонии», поддерживая «англофила» в качестве кандидата на пост главы Международной организации франкоязычных стран, сообщает L'Obs.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Поддерживая кандидатуру министра иностранных дел Руанды Луизы Мушикивабо, «Макрон становится врагом франкофонии, он демонстрирует увлечение языком либерализма и Соединенных Штатов», — заявил Жан-Люк Меланшон.

«Луиза Мушикивабо является нынешним министром иностранных дел Руанды, «то есть членом диктаторского режима Пола Кагаме, который находится у власти 18 лет», — добавил бывший кандидат на президентских выборах во Франции.

Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен также заявила, что «возмутилась» поддержкой Франции кандидатуры Луизы Мушикивабо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обращаясь примерно к 40 лидерам XVII саммита Международной организации франкоязычных стран, который проходит в Армении 11−12 октября 2018 года, президент Франции призвал страны к изменениям.