Оренбург, 14 октября, 2018, 13:14 — ИА Регнум. В Оренбурге главные события недели разворачивались вокруг фигуры теперь уже бывшего мэра. Нет сомнения, что арест экс-главы областного центра и вытекающие из этого последствия войдут в топ главных происшествий 2018 года в регионе.

Orenburg.ru Евгений Арапов

Уволили единогласно

Неделя в Оренбурге началась с внеочередного заседания горсовета. 8 октября депутатский корпус собрался ради единственного вопроса — об отставке мэра Евгения Арапова, который находится под стражей. На госсовете присутствовал губернатор Юрий Берг. Именно он вышел с инициативой к депутатам и рекомендовал оперативно решать вопрос, связанный с муниципальным управлением. Глава региона подчеркнул, что у города должен появиться градоначальник в законном статусе, который будет в полной мере заниматься муниципалитетом.

В свою очередь, губернатор проявил инициативу после того, как в антикоррупционную комиссию поступила информация (не связанная с текущим расследованием уголовного дела в отношении Евгения Арапова) от силовиков о том, что у главы муниципалитета выявлены скрытые банковские счета и имущество на 9 млн рублей и, кроме того, имел место конфликт интересов личных и служебных. Глава города устроил в администрацию брата своей супруги.

«Комиссия пришла к выводу о том, что главой города допущены нарушения Федерального закона «О противодействии коррупции». В соответствии со 131-м Федеральным законом я направил обращение об удалении в отставку главы муниципального образования «Город Оренбург» Евгения Сергеевича Арапова. Прошу его рассмотреть и принять необходимое решение. Перед вами стоит задача — провести необходимую процедуру эффективно, руководствуясь буквой закона и здравым смыслом», — подытожил Юрий Берг.

Orenburg.ru Евгений Арапов

Решение об удалении в отставку Евгения Арапова и досрочном прекращении им полномочий главы города Оренбурга депутаты, участвовавшие в заседании горсовета, приняли единогласно. В официальном решении указано, что причиной увольнения стало несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных федеральным законом «О противодействии коррупции».

Итог внеочередного заседания горсовета вызвал полемику. В соцсетях пользователи недоумевали по поводу того, что депутатский корпус решал вопрос об отставке спустя целых два месяца с момента, как арестовали Арапова. Народ возмущался тем, что только после вмешательства губернатора мэр, замешанный в коррупционном деле, уволен. Недоумение вызвала формулировка причины отставки. Фигурант громкого дела, получившего федеральную огласку, уволен не в связи с утратой доверия.

В оправдание председатель Оренбургского горсовета Ольга Березнева отметила, что у депутатов нет права решать вопрос об отставке мэра без достаточных оснований. Как только они появились, сразу созвали внеочередное собрание.

Примечательно, что Арапову депутатский корпус дал возможность письменно ответить на вопросы, которые стали основанием для прекращения полномочий. Однако они остались без ответа.

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Условия ареста оставлены без смягчения

10 октября в Ленинском районном суде Оренбурга решался вопрос о продлении меры пресечения для теперь уже бывшего мэра. Следствие настаивало на продлении срока содержания под стражей, адвокат и сам Евгений Арапов просили о домашнем аресте.

Стоит отметить, что бывшему вице-мэру Геннадию Борисову удалось выйти из СИЗО, сейчас он под домашним арестом. Более того, ему смягчили условия: он может дважды в день гулять по часу возле дома. Напомним, что первым был задержан именно Борисов. Его обвинили в вымогательстве крупной взятки по предварительному сговору группой лиц. В ходе расследования всплыл эпизод, что заместитель градоначальника получил взятку в 600 тысяч рублей, из них часть денег полагалась Арапову. После этого и последовало задержание экс-мэра.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Между тем суд отказался смягчать меру пресечения экс-градоначальнику. Ходатайство следователя о продлении срока пребывания под стражей продлено до 8 декабря. По словам адвоката Игоря Ревы, решение суда будет обжаловано.

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Новое звено

После задержания вице-мэра, а потом и градоначальника в соцсетях прогнозировали новые задержания. О новом звене в коррупционной цепочке стало известно во время заседания суда по поводу продления срока ареста для Евгения Арапова.

Возбуждено новое уголовное дело, его фигурантом стал депутат горсовета, директор ООО «ПСК Вектор» Андрей Ершов. Поводом стала передача крупной взятки. С коммерсанта взята подписка о невыезде.

По данным силовиков, именно Ершов передал Арапову право на получение квартиры стоимостью более 1,3 млн рублей в строящемся дома в центре Оренбурга. В ответ предполагалось общее покровительство на строительном рынке. Бизнесмен предложил кандидатуру Александра Б. на пост директора управления капстроительства. Следователь сообщил, что Ершов признал вину.

(сс) sajinka2 Взятка

Согласно информации следственных органов, бывший глава города просил Андрея Ершова передать договор долевого участия на имя Ирины П., которая, как считают силовики, является доверенным лицом экс-мэра и через которую экс-чиновник проводил сделки, сообщает портал ria56.ru.

Адвокат Евгения Арапова считает, что нельзя считать несуществующий объект взяткой (дом еще не построен), а договор на право получения квартиры заключен с другим человеком

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Откуда такие деньги?

Вскоре после задержания Евгения Арапова были закрыты два банковских счета, принадлежавшие отцу экс-мэра. В общей сложности с них снято почти 62 млн рублей. Владелец счетов не смог пояснить происхождение денег и их исчезновение. Примечательно, что право пользования этими счетами имели и экс-глава города, и его жена. Силовики выдвинули версию о нетрудовом происхождении столь крупной денежной суммы. Такие сведения озвучены в суде.

Добавим, что ранее Евгений Арапов говорил о финансовых трудностях семьи, что жена не может собрать детей в школу.

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