Варшава, 12 октября, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Между Польшей и Европейским союзом (ЕС) обозначилась новая точка напряжения: на встрече министров юстиции стран ЕС 11 октября польская сторона отказалась поддерживать совместное заявление по Хартии ЕС по правам человека, передает телеканал N-TV.

(сс) Katarzyna Czerwińska Сейм Польши

Польское правительство подтвердило, что министр юстиции Збигнев Зёбро наложил вето на текст итоговой резолюции о реализации Хартии, для принятия которой требовалось единодушное согласие. Такой документ принимается ежегодно, он служит для проявления приверженности европейского сообщества ценностям демократии и одновременно констатирует состояние прав человека в ЕС.

Как пояснила Варшава, Зёбро потребовал, чтобы христиане и евреи были обозначены как мишени дискриминации и чтобы их права защищались так же, как права мигрантов, детей, ЛГБТ-сообщества. В тексте же они значатся лишь как «религиозные группы».

Участники встречи министров сообщили, что ощущается явная напряженность и что постыден тот факт, что страны ЕС не могут договориться об общей позиции по правам человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Польши Анджей Дуда назначил 27 новых верховных судей, что вызвало критику со стороны руководства ЕС. Из-за позиции Польши по вопросу принятия мигрантов и ее упорства в осуществлении судебной реформы страну обвиняют в нарушении демократических ценностей и верховенства закона.