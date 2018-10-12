Санрайз, США, 12 октября, 2018, 08:11 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

В составе «Коламбуса» российский нападающий Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Кроме него, отличились Зак Веренски, Энтони Дюклер, Бун Дженнер и Кэм Аткинсон.

В составе «Флориды» шайбы забросили Евгений Дадонов, Александр Барков, Трой Брауэр и Ник Бьюгстад. На счету Дадонова также две голевые передачи.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 4:5 (1:2, 3:1, 0:2).

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