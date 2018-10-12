Томск, 12 октября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Научный квест «Оцифруй себя», во время которого участникам предстоит создать собственную цифровую копию и отправить её на Международную космическую станцию (МКС), пройдет в сегодня, 12 октября, в Томском политехническом университете, сообщает пресс-служба вуза.

Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Киберпространство

Мероприятие проходит в заключительный день форума новых решений U-NOVUS. По легенде квеста, основная информация о земной цивилизации на цифровом носителе хранится на МКС.

«Участникам предстоит починить модуль связи, наладить передачу данных с МКС и отправить туда свой цифровой портрет, полученный на 3D-сканере, сохранив тем самым данные о себе на тысячелетия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предложенный квест станет не единственным мероприятием, подготовленным ТПУ в день закрытия форума. Томичам также предложили познакомятся с умной теплицей, поуправлять роботами и помочь космонавту справиться с нештатной ситуацией.

U-NOVUS — крупный научно-технический форум, объединяющий молодых ученых, изобретателей, предпринимателей в инновационной сфере. Традиционно проводится в Томске с участием ведущих российских экспертов.

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