Москва, 12 октября, 2018, 08:01 — ИА Регнум. 39% жителей России считают, что мигранты занимают рабочие места, а местным жителям работы не остается. Придерживаются противоположного мнения 49% граждан. В Москве такую проблему видят 54% горожан, 36% заявили, что нет проблем с рабочими местами из-за мигрантов. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Focus.kg Трудовые мигранты

Главная причина, по которой нанимают мигрантов, — их труд оплачивается ниже труда местных работников, об этом заявили 57% опрошенных. Также часто считается, что наиболее целесообразно нанимать мигрантов только на рабочие места, не требующие квалификации (дворники, грузчики и т. п. — 36%), и что их надо брать на любые рабочие места, где есть дефицит кадров (52%).

13% опрошенных хоть раз нанимала на работу мигрантов. 86% это делать не приходилось. Чаще мигрантов нанимают на работу в Москве, чем в регионах (31%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 23 сентября 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, приезжие вызывают недовольство у 21% российских граждан («ведут себя вызывающе», «чужая культура, религия, неготовность ассимилироваться», «представители другой культуры, религии», «отнимают работу у местного населения», «нарушают закон», «совершают преступления»). При этом 76% респондентов негативных чувств к приезжим не испытывают.

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