Луганск, 12 октября, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Два раза украинские войска обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 11 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли село Лозовое из минометов калибра 120 мм, БМП, гранатометов и пулеметов.

Сутками ранее ВСУ обстреляли в ЛНР три села: Калиновку, Лозовое и Смелое. Украинские военные также применяли БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее между независимыми республиками и Украиной было заключено соглашение о перемирии с 29 октября, но Киев нарушил договоренности.