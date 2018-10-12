Надым, Ямало-Ненецкий АО, 12 октября, 2018, 07:51 — ИА Регнум. В Надыме (ЯНАО) расширился карантин по внебольничной пневмонии. Закрыты три школы и детский сад, госпитализирован 21 ребёнок, сообщает «Север-Пресс».

В больнице

Врач-педиатр Надымской райбольницы Светлана Бородина заявила, что. возбудителем внебольничных пневмоний у обследованных детей является стрептококк.

Профилактикой против данного инфекционного заболевания является прививка, которая внесена в Национальный календарь. Используется вакцина Превенар-13 производства США и России, а также Пневмовакс-23 производства Нидерландов.