Москва, 12 октября, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи сообщил Радию Хабирову о решении назначить его врио главы Башкирии. Об этом сообщает 11 октября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Радий Хабиров

«Президент провёл рабочую встречу с Радием Хабировым, в ходе которой информировал о своём решении назначить его врио главы республики Башкирия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее сообщалось, что глава российского государства принял отставку прежнего главы республики Рустэма Хамитова.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября состоялось еще одно назначение — решением российского президента временно исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен Роман Старовойт.

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