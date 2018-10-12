Лхаса, Китай, 12 октября, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Крупная запруда образовалась после схода оползня на одном из участков реки Цзиньша на границе провинции Сычуань и Тибетского автономного района на юго-западе Китая, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

OLEKSHA Оползень

Оползень сошел примерно в 7:10 по местному времени 11 октября близ деревни Боло уезда Джомда городского округа Чамдо. К счастью, обошлось без жертв. К 15:00 по местному времени того же дня объем воды в запруде достиг отметки 100 млн кубометров, в связи с чем более 10 тыс. жителей Чамдо были эвакуированы. Министерство по чрезвычайным ситуациям принимает все необходимые меры.

Отметим, что Боло расположена на юге уезда Джомда и отделена от уезда Байи провинции Сычуань рекой Цзиньша. Средняя высота местности составляет 2860 метров над уровнем моря и является домом для 8325 тыс. жителей восьми деревень.