Пекин, 12 октября, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Плотность загрязняющих частиц PM 2.5 в воздухе Пекина сократилось до 50 микрограммов на кубометр за первые три квартала 2018 года, что на 16,7% ниже, чем за тот же период 2017 года, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

Пекин

Согласно информации Пекинского муниципального экологического бюро, за указанный отрезок времени в Пекине было зафиксировало только восемь крайне «грязных» дней, что более, чем на 50% меньше, чем за тот же период 2017 года.

Среднее содержание в воздухе частиц PM 2.5 составило 35 микрограммов на кубометр в январе, августе и сентября. Эти месяцы показали наилучший результат. В то же самое время среднее содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота и частиц PM 10 за девять месяцев 2018 года составило 6, 38 и 77 микрограммов на кубометр соответственно, что на 33,3%, 15,6% и 14,4% ниже, чем годом ранее.

Напомним, что проблемы экологии являются одними из наиболее острых в таких крупных городах центральной и северной части Китая, как Пекин и Тяньцзинь, а также близлежащая провинция Хубэй. Именно этот район считается одним из наиболее загрязненных в плане качества воздуха. В связи с этим власти Поднебесной активно принимают всевозможные меры по снижению степени загрязненности воздуха.