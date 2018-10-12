Москва, 12 октября, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Несмотря на нисходящее движение нефтяных котировок 11 октября, рубль не только устоял, но и укрепился к доллару на 0,8% и на 0,6% к евро. Поддерживающими факторами для рубля стали укрепление российской экономики в сентябре, согласно индексу PMI Markit, повышение ключевой ставки ЦБ и временный отказ Министерства финансов от закупки валюты, а также профицит федерального бюджета РФ, который с января по сентябрь составил 3,5% ВВП, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт инвестиционного департамента Альпари Вероника Днепровская.

Рубль

Ослабление доллара 11 октября проходило на фоне значительного (в рамках дня) падения фондовых индексов США в среду, а также негативной экономической статистики по темпам роста инфляции и рынку труда. Сил «медведям» добавила новость об отказе Китая от импорта американского СПГ, что равно ежемесячной упущенной выгоде в сумме $1 млрд. Таким образом, вечером пара USDRUB спустилась в район отметки 66 рублей.

Европейская валюта подверглась давлению фондового рынка США. Европейские индексы заметно снизились вслед за американскими. Давление на евро также оказывает общее замедление темпов роста экономики ЕС в сентябре до четырехмесячного минимума. Пара EURRUB к концу дня 11 октября торговалась в районе 76,50 руб.

Сегодня, 12 октября, рублевые пары будут внимательны к движению цен на нефть. Предполагаемый диапазон торгов по доллару составит 65,50−67 руб., по евро — 75,90−77,40 руб.

Читайте также: Рубль пытается сопротивляться негативу