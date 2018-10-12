Калгари, Канада, 12 октября, 2018, 05:40 — ИА Регнум. Самолет Boeing 787−8 авиакомпании American Airlines, следовавший по маршруту Даллас (штат Техас) — Пекин, совершил вынужденную посадку в аэропорту канадского города Калгари, сообщает телеканал CTV.

Eric Salard Boeing 787 авиакомпании American Airlines

На борту лайнера находились 209 пассажиров и 13 членов экипажа. Причиной изменения курса и вынужденной посадки называют недомогание у одного из пассажиров самолета. Изначально самолет хотели отправить в Эдмонтон, но затем решили посадить его в Калгари из-за более длинной взлетно-посадочной полосы. Пассажиров перевели на другой рейс, который вылетит в Пекин на следующий день. На ночь их разместят в гостинице.

Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.