Челябинск, 12 октября, 2018, 05:38 — ИА Регнум. Врач из города Верхний Уфалей (Челябинская область) приговорен к выплате 495 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Борьба с коррупцией

Врач городской больницы, руководивший работой по медосвидетельствованию призывников, признан виновным в получении взяток (часть 3 статьи 290 УК РФ) от родителей шести проходивших комиссию юношей. Соответствующее решение 3 августа вынес Верхнеуфалейский городской суд.

Взятки были получены медработником в период 2012 — 2014 гг. Молодых людей, проходивших комиссию, он признал негодными к службе в армии.

«За внесение в официальные документы заведомо ложных сведений о состоянии здоровья призывников врач через своего посредника от родителей призывников получил взятку в общей сумме 495 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

Эту сумму потребовал взыскать с врача в доход государства прокурор Верхнего Уфалея.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября врач из города Южноуральска (Челябинская область) была приговорена к штрафу за то, что взяла деньги с юноши призывного возраста и составила отрицательное медзаключение о его пригодности для службы в армии.