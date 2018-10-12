Шэньян, Китай, 12 октября, 2018, 05:22 — ИА Регнум. В Китае подтвержден очередной случай африканской чумы свиней в провинции Ляонин на северо-востоке страны, сообщили в министерстве сельского хозяйства, передает 11 октября агентство Синьхуа.

Свиньи

Из 1353 свиней, которых выращивают на одной из ферм города Далянь, 20 свиней оказались зараженными этим крайне патогенным вирусом, из них 11 уже умерли, говорится в заявлении министерства. Местные власти инициировали ряд экстренных мер, включая убой больных животных и дезинфекцию помещений.

Напомним, что буквально 10 октября в городе Юэцин провинции Чжэцзян на востоке страны был снят карантин в связи с тем, что в течение шести недель в регионе не было зафиксировано ни одного случая заражения африканской чумой свиней.