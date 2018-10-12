Москва, 12 октября, 2018, 04:28 — ИА Регнум. Патриарх Константинопольский Варфоломей решил поставить себя выше всех остальных глав поместных церквей не только морально, но и с точки зрения права, сняв анафему с раскольника Михаила Денисенко и инициировав процедуру томоса для украинской раскольнической церкви, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков 11 октября в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Tccb.gov.tr Патриарх Варфоломей и Реджеп Тайип Эрдоган

"При том, что все церкви равны, по идее, между собой и не может один предстоятель поместной церкви, поднимаясь выше другого, снимать то запрещение, которое было наложено. Это абсурдная ситуация, это недопустимо, это невозможно, это нарушает все канонические правила в мировом православии», — отметил Волков.

По его словам, это попытка одного из предстоятелей поместных церквей, пускай и первого среди равных (Варфоломея), поставить себя выше всех остальных, уничтожая всю систему отношений в мировом православии.

«Теперь любой раскольник, который хочет себя легализовать, пишет письмо турецкому султан… ой, простите, Константинопольскому патриарху», — закончил мысль Волков.

Ранее пресс-секретарь патриарха отметил, что Денисенко (Филарет) мог покаяться в грехе раскольничества и получить прощение от Московского патриархата, будучи восстановленным во всех должностях и званиях. Вместо этого он обратился к Константинопольскому патриархату, откуда получил незаконное по всем нормам православного канона снятие анафемы и признание фактически раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата.