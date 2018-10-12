Анкара, 12 октября, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали семь иностранных граждан, в числе которых двое граждан России, по подозрению в связях с террористической организаций «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на источники в турецкой полиции.

U.S. Air Force Арест

Сообщается, что помимо российских граждан, были арестованы и граждане Сирии и Египта. Как предполагает следствие, задержанные связаны с человеком по кличке «Абу Джафар», являющимся членом террористической группировки.

Во время обыска у подозреваемых было обнаружено большое количество фальшивых паспортов, а также различные материалы и документы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Предполагается, что один из арестованных является членом руководства террористической организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Приволжский военный суд приговорил жителя Тольятти к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным следствия, мужчина в апреле 2017 прибыл в Сирию и вступил в ряды террористов. В марте 2018 года он обратился в Генкосульство РФ с просьбой вернуться в Россию, а затем был задержан сотрудниками ФСБ по прибытию в Россию.